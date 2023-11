Zu viele Bewegungs- und Bildungsdefizite: Bildungspass für sechs Orte im Raum St. Johann

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Friedhofsverein in Markersdorf: Johann Zöllner seit 40 Jahren als Totengräber tätigJohann Zöllner ist seit fast 40 Jahren als Totengräber auf dem Friedhof in Markersdorf tätig. Der Friedhof beim Laurenzikircherl wurde vergrößert und ein eigener Friedhofsverein gegründet. Der Verein hat den Ausbau des Friedhofs in Eigenregie durchgeführt. Weiterlesen ⮕

Nach 'Schlag Dich tot'-Sager: Neuer Bürgermeister für SchrattenbergJohann Bauer trat nach einem Vorfall als Bürgermeister von Schrattenberg zurück. Nachfolger wird Helmut Schwarz. Weiterlesen ⮕

Diätologe: „Macht mans richtig, kann vegane Ernährung gesund sein“Der Umwelt, den Tieren oder dem eigenen Körper zu Liebe reduzieren Menschen immer häufiger ihren Fleischkonsum oder verzichten sogar gänzlich auf tierische Produkte. Die Gastronomie hat auf diesen Trend bereits reagiert, berichtet WKO-Gastro-Sprecher Mario Pulker. Diätologe Johann Grassl erklärt, wann der Verzicht auf Fleisch, Milch, Eier und Co. Weiterlesen ⮕

Halloween-Bilanz: Viele kleinere Einsätze, viele BöllerDie Exekutive ging gut vorbereitet in die Halloween-Nacht. In Linz gab es nur kleinere Zwischenfälle, es habe einige kurzzeitige Festnahmen wegen Ordnungsstörung gegeben. Weiterlesen ⮕

