Zigarettenautomat in Baden in die Luft gesprengt

n der Halloween-Nacht kam es in Baden zu einem Vorfall, wobei auch die Feuerwehr im Einsatz stand. Kurz vor 3.00 Uhr forderte die Polizei die FF Baden-Leesdorf zur Unterstützung an. Beim Eurospar in der Badener Wienerstraße wurde ein Zigarettenautomat gesprengt und die Trümmerteile waren anschließend am dortigen Parkplatz verstreut. Der Automat befindet sich auf einer Außenwand im Freibereich des Einkaufmarktes und ist frei zugänglich.

Laut ersten Informationen dürfte sich der Vorfall noch vor Mitternacht ereignet haben, denn mehrere Anrainer hatten einen lauten Knall wahrgenommen. Nach Freigabe des Tatortes wurden die Trümmerteile von den Floriani eingesammelt und für die Polizei sichergestellt, sowie der betroffene Außenbereich gesäubert.

