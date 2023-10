Zeuge zur NÖN: „Frau wurde in den Hinterkopf geschossen“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Während der Ermittlungen am Tatort war die B8 komplett gesperrt. Die Einsatzkräfte leiteten eine Fahndung nach dem Täter ein, der sich aber etwas später der Polizei in Deutsch-Wagram stellte. eitere Details rund um die schreckliche Bluttat direkt an der Hauptstraße wurden nun bekannt. Ein Augenzeuge sprach mit der NÖN.

Die Untersuchungshaft über den 35-jährigen Mann, der seine Ex-Lebensgefährtin auf offener Straße erschossen haben soll, wurde am Montag definitiv verhängt. Die NÖN sprach mit einem Zeugen (Name der Redaktion bekannt), der während der Tat mit seinem Motorrad an dem Haus vorbeigefahren ist. „Ich sah, wie mehrere Männer vor dem Haus standen. Einer redete heftig gestikulierend auf eine ihm gegenüber stehende Frau (das Opfer, Anm.) ein. headtopics.com

Wie die NÖN berichtete, starb die 33-jährige Mutter von vier Kindern (9, 10, 12, 13) trotz Reanimationsversuchen noch am Tatort. Laut Medienberichten habe der mutmaßliche Täter im Haus selbst Betretungsverbot gehabt. Es soll auch körperliche Übergriffe gegeben haben. Eine verpflichtende Gewaltpräventionsberatung sei angeordnet worden, der Mann habe ein sechsstündiges Anti-Gewalt-Training absolviert.

Bei dem Täter handelt es sich um einen schwedischen Staatsbürger mit bosnischen Wurzeln. Das 33-jährige Opfer war österreichische Staatsbürgerin, ebenfalls mit bosnischen Wurzeln. Beide sollen über 15 Jahre ein Paar gewesen sein. Star-Anwältin Astrid Wagner hat die Verteidigung des mutmaßlichen Täters übernommen und soll am Dienstag ein erstes Mal mit ihm gesprochen haben. headtopics.com

