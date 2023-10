Zemling half zusammen und eröffnete seinen „Treffpunkt Lohbergl“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Landesobfrau Maria Forster (Dorferneuerung, l.), Renate Mihle und Pfarrer Jerome Ambarusi (v.r.) sowie weitere Ehrengäste und Geehrte bei der Eröffnungsfeier am Treffpunkt Lohbergl. er neu gestaltete Bewegungs- und Begegnungsraum „Treffpunkt Lohbergl“ wurde vom Dorferneuerungsverein (DEV) Zemling in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach geschaffen. Die offizielle Eröffnung fand am Samstagnachmittag (28.10.) statt.

Weil es in der Ortsgemeinde Zemling an Treffpunkten und Bewegungsangeboten für Familien mit Kindern, Jugendliche und Erwachsene, aber auch für vorüberkommende Wanderer und Radfahrer fehlte, ergriff der DEV Zemling unter Obfrau Danielle Eder-Linder die Initiative. So wurden im Rahmen eines Leader-Projektes der veraltete Fußball- und Volleyballplatz sowie das angrenzende Dorfhaus in Kooperation mit der Gemeinde umgestaltet. Der Treffpunkt Lohbergl war geboren. headtopics.com

„Was wir schaffen wollten, ist ein Platz für alle. Alle sollen sich wohlfühlen - Kinder, Jugendliche und Erwachsene“, erklärte Obfrau Eder-Linder bei der festlichen Eröffnung. Renate Mihle, Geschäftsführerin der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg, lobte den Zemlinger Verein für sein Engagement. „Das Projekt ist von den Zemlingern gewünscht und realisiert worden.

Hohenwarth-Mühlbachs Bürgermeister Martin Gudenus dankte der Zemlinger Ortsbevölkerung für die Unterstützung. „Die Ortsbewohner haben sich hier massiv eingebracht.“ Die für die Umsetzung erforderlichen 50.000 Euro konnten durch Leader und ecoplus (24.000 Euro), NÖ.Regional (10.000 Euro) sowie die Gemeinde (16.000 Euro) aufgebracht werden. „Der Zusammenhalt in der Ortschaft macht ein solches Projekt erst aus“, betonte Gudenus. headtopics.com

