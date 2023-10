Zeitlose Qualität: Otello Inszenierung von Adrian Noble

Der „Otello“ von Regisseur Adrian Noble hat eine zeitlose Qualität: als klassische Nichtinszenierung, so adrett und interpretatorisch zurückhaltend, dass sie auch 1980 oder 1957 keine Wimper zum Zucken gebracht hätte.

Eigentlich wird das meiste der traditionellen, Periodenmischmasch-Bühnen- und Kostümausstattung von Dick Bird überlassen, die mit ihren bildhübschen Klischees so universell scheint, dass sie für jede zweite konservative Inszenierung, von „Carmen“ über „Rosenkavalier“ bis „Werther“, wiederverwendet werden könnte.

