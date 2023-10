Zehnjähriger steckt hinter Attentatsdrohung gegen Schule in Frankreich

Cambrai – Ein Zehnjähriger steckt in Nordfrankreich hinter einer Attentatsdrohung gegen eine Volksschule. Fahnder hätten ermittelt, dass das Kind die Drohung gegen die Schule in Cambrai auf der Plattform TikTok gepostet habe, berichtete der Sender BFMTV am Freitag unter Verweis auf die Polizei. Dazu nutzte der Bub das Telefon seiner Mutter. Statt schulfrei bescherte die Drohung dem Buben und seiner Familie gehörigen Ärger.

Alle wurden auf die Wache zitiert. Die Eltern kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam. Der Bursche wurde kinderpsychologisch untersucht.Hunderte Bombendrohungen gegen Schulen, Flughäfen und andere Einrichtungen halten Frankreich seit zwei Wochen in Atem. Bisher handelte es sich immer um falschen Alarm. Zu den Drohungen kommt es verstärkt seit dem tödlichen Angriff eines jungen Islamisten auf einen Lehrer in Arras vor knapp zwei Wochen.

Als Verantwortliche etlicher Drohungen wurden Jugendliche ermittelt. Videos von Räumungen von Schulen werden in sozialen Netzwerken teils millionenfach angeklickt, wie die Polizei mitteilte.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. headtopics.com

Weiterlesen:

TTNachrichten »

Zehnjähriger droht mit Anschlag auf Schule über TikTokEin Zehnjähriger in Nordfrankreich hat über TikTok mit einem Anschlag auf eine Volksschule gedroht. Die Polizei ermittelte, dass das Kind das Handy seiner Mutter benutzte. Es handelte sich um einen falschen Alarm, der der Familie jedoch Ärger einbrachte. Weiterlesen ⮕

Einbruch in Schule: 11- und 13-Jähriger vom Unterricht suspendiertEine 11- und ein 13-Jähriger versuchten am Montagabend in eine Pflichtschule in Amstetten einzubrechen. Dazu warfen sie Steine gegen die Scheibe eines Fensters im Kellergeschoß. Weiterlesen ⮕

Bundesschulsprecher: „KI sollte in der Schule ein Hilfstool sein“Der Schwechater Marius Hladik ist das Sprachrohr der 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler Österreichs. Dass Künstliche Intelligenz in den Klassenzimmern kaum verwendet wird, kritisiert der 18-Jährige. Außerdem verlangt er mehr lebensnahes Lernen in der Schule, „wertende“ Kleidervorschriften wie im Gymnasium Stockerau lehnt er ab. Weiterlesen ⮕

DPD präsentiert sich Schülern der Polytechnischen Schule HimbergDer Paketlogistiker DPD hat eine Klasse der Polytechnischen Schule Himberg eingeladen, um das Unternehmen vorzustellen und potenzielle Lehrlinge zu gewinnen. Die Schülerinnen und Schüler erhielten Informationen über Karrieremöglichkeiten in der Unternehmenszentrale in Leopoldsdorf. Weiterlesen ⮕

Großer Andrang beim „Abend der Betriebe“ in Waidhofen35 Unternehmen waren beim „Abend der Betriebe“ in der Polytechnischen Schule Waidhofen dabei. Weiterlesen ⮕

Biathlon-Superstar wurde in Frankreich festgenommenDer Betrugsskandal im französischen Biathlon-Team hat eine erneute Wendung genommen. Weiterlesen ⮕