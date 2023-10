Zehnjähriger E-Bikefahrer von Auto erfasst und verletzt

Erl – Im Erler Weiler Mühlgraben wurde am Freitagabend ein zehnjähriger E-Bikefahrer von einem Auto erfasst und verletzt. Der Bub war gegen 17.45 Uhr auf der Gemeindestraße in Richtung L209 unterwegs, als der 29-jährige Autolenker in entgegengesetzter Richtung fuhr.

„In einem schwer einzusehenden Kurvenbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge“, hieß es von der Polizei. Der Bub wurde dabei auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert, welche beim Aufprall zerbarst. Der Bub wurde unbestimmten Grades verletzt.

Er wurde an der Unfallstelle noch erstversorgt und dann mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Der Autolenker war laut Angaben der Polizei nicht betrunken.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. headtopics.com

Weiterlesen:

TTNachrichten »

Zehnjähriger droht mit Anschlag auf Schule über TikTokEin Zehnjähriger in Nordfrankreich hat über TikTok mit einem Anschlag auf eine Volksschule gedroht. Die Polizei ermittelte, dass das Kind das Handy seiner Mutter benutzte. Es handelte sich um einen falschen Alarm, der der Familie jedoch Ärger einbrachte. Weiterlesen ⮕

Zehnjähriger steckt hinter Attentatsdrohung gegen Schule in FrankreichEin Zehnjähriger hat auf der Plattform TikTok eine Attentatsdrohung gegen eine Volksschule in Cambrai gepostet. Die Drohung führte zu einer Durchsuchung des Hauses und vorübergehendem Polizeigewahrsam für die Eltern. In den letzten zwei Wochen wurden Hunderte Bombendrohungen in Frankreich gemeldet, die sich als falscher Alarm herausstellten. Weiterlesen ⮕

Emotionale Debatte um Sölden: Der Skisport bleibt auf der StreckeDie hitzigen Debatten um den Weltcupauftakt zeigen: Kein Sport vermag Österreich so zu bewegen wie das Skifahren. Argumente werden dabei überhört. Weiterlesen ⮕

Warum der Nachweis der Bonität so wichtig istDie Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Weiterlesen ⮕

Keine Teddys mehr – der Bankrott der WillkommenskulturKaum acht Jahre nach Beginn der Migrationswelle entdecken Politik und Medien, dass dadurch massenhaft Antisemitismus zu uns kommt. Weiterlesen ⮕

Umfrage: Mehrheit der Bevölkerung für Abschaffung der ORF-HaushaltsabgabeLaut einer Umfrage sprechen sich 70 Prozent der Befragten dafür aus, die ORF-Haushaltsabgabe für Nicht-Nutzer abzuschaffen. Nur 19 Prozent sind dafür, dass alle die Gebühr zahlen. Besonders kritisch sind FPÖ-WählerInnen. Weiterlesen ⮕