Zehn Stücke und drei davon auf Farsi

m Montag, 6. November, erscheint das neue Album „Lebe! Das Schönste Schwarz“ der Band „Das Schönste Schwarz“. Das Album"Lebe! Das Schönste Schwarz" wird am Montag, 6.November, Europaweit über Rebeat, eine Tullner Firma, in allen Shops, z.B. Spotify, I Tunes, Amazon, Deezer und so weiter veröffentlicht. Die Lieder haben alle eigene Texte und Musik, auf Deutsch, im Dialekt und auf Farsi(Persisch). „Das Album war relativ viel Arbeit. Wir haben alles selbst aufgenommen und gemixt.

Auf ihre ganz eigene Art und Weise verpacken sie Texte aus dem Leben, mit schwarzen Humor, Rhythmen und versuchen durch diese spezielle Mischung zum Nachdenken und Schmunzeln anzuregen. Dabei gibt es Texte in Englisch, Deutsch, aber auch Farsi. headtopics.com

