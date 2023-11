Zayataler Schienentaxi sehr gut angenommen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Das Zayataler Schienentaxi hat Saisonende. Es fährt aber wieder fahrplanmäßig ab 1. Mai 2024 von Mistelbach nach Asparn und zur Grafensulzer Alm. Sonderfahrten sind auch jetzt jederzeit buchbar. it dem Nationalfeiertag am 26. Oktober endete eine äußerst erfolgreich Saison beim Zayataler Schienentaxi. Mehr als 8.300 Fahrgäste, davon viele NÖ-Card-Besitzer, genossen die Fahrt mit den nostalgischen Motorbahnwägen, den Draisinen.

Die Abwicklung des Betriebes sowie die Instandhaltung der Strecke und der Züge erforderten tausende Stunden Arbeitsleistung der ehrenamtlichen Vereinsmitglieder. Für sie gibt es keine Winterpause, denn die Erhaltungsarbeiten müssen ohne Rücksichtnahme auf das Wetter durchgeführt werden.

Die neue Saison 2024 beginnt am 1. Mai 2024. Vorher gibt es noch den vor allem bei Kindern beliebten Osterzug, wo auch der Osterhase mitfährt. Der Termin dafür ist der Ostermontag, 1. April 2024. Die Bestellung von Sonderzügen ist das ganze Jahr über

