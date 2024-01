Zayataler Hallencup in Mistelbach nach elfjähriger Pause wiederbelebt

Der Zayataler Hallencup in Mistelbach wurde nach einer elfjährigen Pause wiederbelebt. Der Lokalmatador Mistelbach gewann die erste Ausgabe des Turniers. Das Turnier war viele Jahre lang ein fester Termin im Fußballkalender der Region Mistelbach, wurde aber im Jänner 2013 eingestellt. In diesem Jahr beschlossen Gernot Zirngast und der ASV Asparn, das Turnier wiederzubeleben, und erhielten grünes Licht von Sponsor Spusu.

Es wurden klare Ziele festgelegt, wie die Teilnahme nur für Teams aus dem Bezirk Mistelbach ohne Startgebühr und mit einem Matchball für jedes Team





