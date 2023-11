Zahnarzt plant Immo-Projekt in der Zwettler Landstraße

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Zahnarzt Klaus Fietz wird die Lücke in der Landstraße durch ein privates Wohnbauprojekt mit sieben Wohnungen und einem Geschäftslokal schließen.

Das neue Gebäude in der Landstraße 57 wird im modernen Erscheinungsbild dem Stadtbild als Übergang zu den historischen Gebäuden angepasst. ieben Wohnungen in Miete oder Eigentum könnten schon bald in der Zwettler Landstraße entstehen. Das Bauprojekt erhielt das Go, jetzt beginnt die Ausschreibungsphase. Zahnarzt Klaus Fietz plant, sein privates Wohnbauprojekt im Frühjahr/Sommer in die Realität umsetzen zu können.

Im Vorjahr kaufte Klaus Fietz, Zahnarzt in Zwettl, wohnhaft in Schrems, das Gebäude in der Landstraße 57, musste es abreißen lassen und plante stattdessen eine Wohnbauanlage auf dem 710 Quadratmeter großen Grundstück bis zur historischen Stadtmauer. Der Bau wurde kürzlich genehmigt, jetzt beginnt die Ausschreibungsphase für das barrierefreie Bauprojekt mit zwei Baukörpern. headtopics.com

Das Grundkonzept für Ausrichtung der beiden Gebäude, zehn überdachte Kfz-Abstellplätze, Barrierefreiheit und Geschäftslokal mit separatem Eingang von der Landstraße hat Klaus Fietz nicht verändert. Allerdings hat er die anfangs geplante Anzahl der Wohnungen von sechs auf sieben erhöht, alle Wohnungen haben einen separaten Eingang und Freiflächen und werden zwischen 70 und 80 Quadratmeter groß sein.

Die zwei Baukörper sind durch einen Innenhof verbunden, es gibt Freiflächen, die begrünt werden. Auch an der Außenfassade hat Fietz gemeinsam mit Architekt Herbert Panek (Wien) noch gefeilt. „Das Haus hat ein modernes Erscheinungsbild. Die Fassade haben wir an das Straßenbild dieser Straßenseite angepasst, und sie wird einen harmonischen Übergang zu den historischen Stadthäusern bilden“, so Fietz. So wird die Fassade mit Bossen verziert. headtopics.com

