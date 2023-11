Zahl der Lehrer-Überstunden heuer wieder gesunken

Dies markiert einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum vorherigen Schuljahr, in dem 6,1 Millionen Überstunden verzeichnet wurden. Die Gesamtkosten für diese Überstunden beliefen sich auf rund 285 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch 350 Millionen Euro.

Verteilung der Überstunden: Pflichtschulen vs. Bundesschulen Die Aufteilung der Überstunden zeigt, dass Lehrkräfte an Pflichtschulen (insbesondere Volksschulen, Mittelschulen und Berufsschulen) etwa 2,6 Millionen Überstunden geleistet haben, während Lehrer an Bundesschulen (hauptsächlich AHS und BMHS) ebenfalls etwa 2,6 Millionen Überstunden aufwiesen.

Was zählt als Überstunde? Es ist wichtig anzumerken, dass Überstunden sowohl Dauer- als auch Einzelmehrdienstleistungen (Supplierungen) umfassen. Supplierungen treten vor allem auf, wenn ein Lehrer kurzfristig ausfällt und ein anderer Lehrer einspringen muss. Dauer-Mehrdienstleistungen werden notwendig, wenn dauerhaft nicht genügend Fachlehrer an einer Schule zur Verfügung stehen. headtopics.com

120.000 Lehrer in Österreich In Österreich gibt es insgesamt etwas mehr als 120.000 Lehrerinnen und Lehrer. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jeder Lehrer etwas mehr als 40 bezahlte Überstunden pro Schuljahr leistet. Bei etwa 38 Schulwochen entspricht dies durchschnittlich etwas mehr als einer Überstunde pro Woche pro Lehrkraft.

Lehrer leisteten 2022/23 mehr als fünf Mio. ÜberstundenDie Lehrerinnen und Lehrer an den österreichischen Schulen haben 2022/23 rund 5,2 Mio. bezahlte Überstunden gemacht. Das entspricht einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Schuljahr davor (6,1 Mio. Weiterlesen ⮕

Zahl offener Stellen in den USA steigt überraschendEnde September gab es 9,55 Mio. offene Stellen. Weiterlesen ⮕

Hunderte Argentinier verkleiden sich für Rekordversuch als Spider-ManDer bisherige Rekord für die größte Zahl von als Spider-Man verkleideten Menschen wurde im Juni mit 685 Teilnehmern in Malaysia aufgestellt. Weiterlesen ⮕

Was ist derzeit am Friedhof gefragt?Die NÖN fragte bei Bestattungs-, Steinmetz- und Gärtnereibetrieben nach, was derzeit am Friedhof gefragt ist. Es wird festgestellt, dass in letzter Zeit mehrere Gräber zurückgelassen wurden und Steinplatten auf Gräbern beliebter werden, um die Grabpflege zu erleichtern. Die Zahl der Kremierungen und Urnengräber nimmt zu. Weiterlesen ⮕

Halloween-Krawalle in HamburgIn Hamburg ist es am Halloween-Abend zu Krawallen gekommen - die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich am Dienstag im Stadtteil Harburg zunächst 150 bis 200 überwiegend junge Menschen. Ihre Zahl sei dann auf 300 bis 350 gestiegen. Es seien Böller auf Einsatzkräfte geworfen worden. Weiterlesen ⮕

ÖSV-Slalom-Star greift heuer in der Abfahrt anNeue Saison, neue Disziplin. Das österreichische Slalom-Ass Johannes Strolz versucht, einen Startplatz im Abfahrts-Team zu ergattern. Weiterlesen ⮕