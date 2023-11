YouTube-'Hundetrainer' wegen Qual-Methoden festgenommen

Akribisch ermittelte die steirische Polizei gegen einen 51-Jährigen aus dem Grazer Umland, jetzt erfolgte der Zugriff. Schon seit dem Sommer stand der Mann im Verdacht, Hunde mit quälenden Methoden gewerbsmäßig "trainiert" zu haben.

Die darauffolgenden Ermittlungen ergaben, dass der 51-jährige Frühpensionist im Internet und auf seinem Youtube-Kanal offenbar die Resozialisierung von sogenannten"Problemhunden" aus dem In- und Ausland in kürzester Zeit anbot.

Es kam zu einer Hausdurchsuchung, im Juni veröffentlichte die Polizei dann dazu noch einen Zeugenaufruf. Da sich nun der Verdacht erhärtete, dass der Verdächtige mit seinen Methoden weiterhin tätig war und auch Videos diesbezüglich veröffentlicht hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme des 51-Jährigen an. headtopics.com

Die Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz ordnete die Abnahme und Untersuchung der Hunde an. Der 51-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.31.10.2023: Wienerin geht zu erstem Date, gebärt auf der Couch Kind.

