Young Spirits: 20 Jahre und kein bisschen leise

20 Jahre Jugendblasorchester Young Spirit! Das gehört gebührend gefeiert. Dieser Meinung sind auch Miriam und Elias Brauneis sowie Johanna Maurer (von links) und Young Spirit Leiterin Magdalena Ziegler (kniend).

oung Spirit feiert ein großes Jubiläum. Seit bereits 20 Jahren treffen sich im Eggenburger Nachwuchsorchester Kinder und Jugendliche um ihrer Begeisterung - dem gemeinsamen Musizieren - nachzugehen. Aktuell wird an Programm für ein großes Disney-Konzert gearbeitet. headtopics.com

Alles hatte damals mit einer kleinen Idee und einem „Ja, können wir uns vorstellen. Wir brauchen einen Namen. Wir müssen fleißig die Werbetrommel rühren…“ angefangen. Andrea Buhr nahm damals den Dirigentenstab in die Hand und baute mit ihrem Wissen, Können und Engagement das Fundament des Jugendblasorchesters auf. Nach zehn Jahren übergab sie die Leitung an Stefan Pfaunz, der mit vollem Einsatz und seiner Liebe zur Musik die Kinder für Young Spirit begeisterte.

Seit 2019 hatte Pfaunz Magdalena Ziegler als Stellvertreterin an seiner Seite. 2022 übernahm die Vollblutmusikerin die Leitung der 46 Musiker zwischen zehn und 25 Jahren, wobei der Altersdurchschnitt bei 15 Jahren liegt. Da so ein großes Instrument wie die Tuba auch große Leute braucht, werden die Kinder von ein paar „Old Spirits“ unterstützt - und so bekommt das Orchester auch den nötigen Bass. headtopics.com

Für die Zukunft hat die begeisterte Blasmusikerin schon einige Idee, die sie noch nicht ganz verraten möchte. „Ich möchte noch einmal am Landeswettbewerb mit dem Orchester teilnehmen und ein eigener Konzertabend von Young Spirit schwebt mir vor, denn genau das schaffen wir mittlerweile“, lässt Magdalena Ziegler durchsickern.

