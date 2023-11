Ybbstal: Unterstützung im Alltag

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

erein Zeitpolster bietet neuartiges Betreuungskonzept und sucht Freiwillige für eine Teamgründung im Ybbstal. 2018 wurde der Verein Zeitpolster gegründet, der es sich zum Ziel setzt, ältere Menschen im Alltag zu unterstützen und pflegende Angehörige zu entlasten (die NÖN berichtete). Nun erhielt der junge Verein eine bedeutende internationale Anerkennung: den Fit for Life Award, der an soziale Organisationen mit dem Fokus auf gesundes Altern in rasch alternden Gesellschaften vergeben wird.

Überall in Österreich entstehen derzeit neue Zeitpolster-Gruppen. Im Mostviertel gibt es bisher noch keine, aber das soll sich ändern. Ein Team „Oberes Ybbstal“ soll gegründet werden, welches das neue Angebot bekannt machen und Kontakt zu Freiwilligen und zu Betreuenden aufbauen soll. Die Einschulung der Team-Mitglieder soll online erfolgen. Vorerst richtet sich das Angebot an den Raum Waidhofen bis Hollenstein. headtopics.com

Wer die Entstehung dieses Betreuungs- und Vorsorgenetzwerkes unterstützen und sich etwa sechs Stunden im Monat als Team-Mitglied einbringen möchte, kann sich bei Regionalkoordinatorin Judith Schneider melden:

