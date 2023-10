Ybbs'ten 5.300 Euro'luk bağış

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bei der Spendenübergabe im Ybbser Hallenbad: Bürgermeisterin Ulrike Schachner (r.) überreichte einen entsprechenden Gutschein an Mitorganisatorin Sarah Jankowetz im Beisein von Freizeitzentrum-Chef Christian Jankowetz.

us drei mach eins - das 1. Ybbser Charity-Schwimmen, die Stadtgemeinde Ybbs und der Ybbser Künstler Franz Huber legten ihren Spenden „zusammen“ und spendeten insgesamt 5.300 Euro für die Kinderkrebshilfe. headtopics.com

Beim 1. Charity-Schwimmen des ASKÖ Ybbs wurden Ende August 3.300 Euro zugunsten der Kinderkrebshilfe erschwommen. Die Stadtgemeinde Ybbs stellte das Ybbser Hallenbad für die Aktion kostenlos zur Verfügung und legte nun nochmal 500 Euro drauf.

Dazu kam noch eine weitere Spende des Ybbser Künstlers Franz Huber. Er feierte mit seiner ersten Vernissage im Ybbser Atelier an der Donau einen Riesenerfolg. Den Reinerlös aus dem Verkauf seiner Aquarelle in Höhe von 1.500 Euro stellte Huber ebenfalls der Kinderkrebshilfe zur Verfügung. Somit konnten im Oktober sage und schreibe insgesamt 5.300 Euro aus Ybbs an die Kinderkrebshilfe überreicht werden. headtopics.com

