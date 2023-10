Wr. Neustädter Unternehmen erhielt Innovationspreis

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Der Sonderpreis für nachhaltige Innovationen ging an die Gebe-Strebel GmbH, Wiener Neustadt, für das Projekt „Grauwasser-Verwertung (GWV)“: (v.l.) Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Walter Huber und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

ie Wiener Neustädter Gebe-Strebel GmbH bekam Preis für nachhaltige Innovation. Ihr Projekt beschäftig sich mit Wärmerückgewinnung aus Abwasser von Bad und Dusche. Zum 36. Mal wurde der NÖ Innovationspreis 2023 vom Land Niederösterreich, der NÖ Wirtschaftskammer und Sponsorenvertretern vergeben. Er ist die Plattform für die besten Innovationen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Der Sonderpreis für nachhaltige Innovationen in Höhe von 4.000 Euro gesponsert von der WKNÖ wurde an die Gebe-Strebel GmbH, Wiener Neustadt, für das Projekt „Grauwasser-Verwertung (GWV)“ vergeben. headtopics.com

Forschung stehe im Land ganz oben auf der Agenda, so die Landeshauptfrau, „weil wir nur durch neues Wissen, neue Technologien und Innovationskraft Antworten auf die Fragen der Zeit und der Zukunft finden.“ Deshalb investiere man permanent in die Forschungsachse des Landes, baue diese kontinuierlich aus und schaffe überdies optimale Rahmenbedingungen.

Zudem habe man in wirtschaftspolitischer Verantwortung gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung eine Strategie entwickelt, die auf große Herausforderungen aber auch aktuelle Chancen abziele. „Nach dem Motto ,Stärken stärken´ wurden drei wichtige Schwerpunkte herausgearbeitet“, so Mikl-Leitner: „Erstens die Digitalisierung mit einer klaren Digitalisierungsstrategie, zweitens das Thema ,Ressourcen 2. headtopics.com

