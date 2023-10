Wohnungsangebot in Graz steigt, Preise sinken

Wer in Graz eine Wohnung oder ein Haus sucht, hat derzeit gut lachen – vorausgesetzt, die Finanzierung ist gesichert: Mehr als 2400 Wohnungen stehen in der steirischen Landeshauptstadt zum Kauf. „Mit Jahresbeginn 2022 waren es hingegen nur knapp 1200“, sagt Andreas Glettler, Geschäftsführer der Raiffeisen Immobilien Steiermark. Dieser Anstieg sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass nun vermehrt leerstehende Immobilien auf den Markt kommen.

»Manche Eigentümer wollen oder können sich die deutlich gestiegenen Betriebskosten nicht mehr leisten.«Während das Angebot an neuen und gebrauchten Eigentumswohnungen gestiegen ist, sind die Preise gesunken. „Eine Eigentumswohnung kostet durchschnittlich 3177 Euro pro Quadratmeter“, weiß Margot Clement von Remax For All.

Ähnlich bewerten die beiden die gestiegenen Zinsen: „Einen Zinssatz von 4,5 Prozent hatten wir in den Jahren 2009/2010 auch. Und in den 1980er-Jahren lag er bei zehn Prozent“, erinnert sich Clement. Auch Glettler weist darauf hin, dass die Zinsen in der Vergangenheit ähnlich hoch waren: „Man sollte daher die Kirche im Dorf lassen“, rät der Immobilienexperte. headtopics.com

Die gestiegenen Finanzierungszinsen sowie die strengen Kreditvergaberichtlinien, die Glettler zufolge zum „komplett falschen Zeitpunkt beschlossen und komplett überzogen“ sind, die allgemeine Teuerung, aber auch der Ukraine-Krieg haben allerdings dazu geführt, dass im ersten Halbjahr weniger Eigentumsobjekte verkauft wurden. „Wir reden von einem Minus von 26,1 Prozent“, sagt Clement. Die Nachfrage sei zwar da, wenn auch ein wenig gesunken.

Diese Entwicklung könnten noch andere Faktoren befeuern, etwa die restriktive Vorgehensweise der Grazer Stadtregierung bei der Vergabe von Baubewilligungen. Bis zu fünf Jahre könne es dauern, bis diese erteilt werde, weiß Gerald Gollenz, Obmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich sowie Immobilienunternehmer in Graz. „Das ist wirklich ein Problem“, sagt Gollenz. headtopics.com

