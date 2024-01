Wohnbau als Lösung für die aktuelle Rezession in Österreich

Wie der Wohnbau gerade auch in Österreich dabei helfen könnte, die aktuelle Rezession zu überwinden. Vom Nachbarn lernen kann helfen. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich herrscht Wohnungsknappheit, und die Konjunktur ist flau. Was liegt näher, als einen Blick über den Zaun zu werfen, um die Probleme möglichst effektiv angehen zu können. Der lahmende Wohnungsbau spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Dessen Steigerung belebt die Konjunktur, senkt über ein verstärktes Angebot die Preise und mildert so ein gravierendes soziales Problem. Österreich korrigiert mit seinem geförderten gemeinnützigen Wohnbau die Preisexzesse des privaten Marktes spürbar effektiver als Deutschland. Insbesondere das Wiener Modell, zwei Drittel aller Wohnungen gehören der Gemeinde, bzw. gemeinnützigen Unternehmen, wird derzeit international als vorbildlich angesehe





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Möglichkeiten zur Lösung des NahostkonfliktsWelche Möglichkeiten zur Lösung des Nahostkonflikts auf dem Tisch liegen und wo die Fallstricke sind.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Immer mehr vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer wollen in Österreich bleibenImmer mehr vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer wollen in Österreich bleiben. Selbst, wenn sie in einem verfallenen Blindenheim leben. Lokalaugenschein in einer umstrittenen Notlösung.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Großer Andrang auf zusätzliche Kassenarztstellen in ÖsterreichDie Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat 100 zusätzliche Kassenarztstellen ausgeschrieben und bereits 300 Bewerbungen erhalten. Die Ärztekammer äußerte sich jedoch weniger euphorisch und wies auf die weiterhin unbesetzten Stellen hin.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Politische Rollentausch in ÖsterreichDie ÖVP ist plötzlich für eine Liveübertragung von U-Ausschüssen, die SPÖ kämpft neuerdings für Oppositionsrechte und Grüne, Neos und FPÖ bringen Verständnis für Regierende auf – was ein politischer Rollentausch alles bewirken kann.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Österreich: Gigabitfähiges Internet soll bereits 2027 flächendeckend verfügbar seinDer österreichische Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky gibt bekannt, dass das Ziel, Österreich bis 2030 flächendeckend mit gigabitfähigem Internet zu versorgen, bereits 2027 erreicht werden soll. Zudem soll das gesamte Meldewesen bis zum ersten Halbjahr 2024 digitalisiert sein.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Ukrainer:innen in Österreich: Mangelhafte Deutschkenntnisse erschweren JobsucheAuch bald zwei Jahre nach der Flucht sprechen immer noch viele nur schlecht Deutsch.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »