Wofür Matthew Perry erinnert werden wollte

In der Rolle des sarkastischen Chandler Bing aus der Sitcom „Friends“ wurde Matthew Perry berühmt, für sie war der Schauspieler weltweit beliebt – und als am Wochenende die Nachricht von seinem überraschenden Tod im Alter von nur 54 Jahren bekannt wurde, waren es wohl vor allem die Szenen aus der Serie, die sich viele Menschen im Gedenken an Perry in Erinnerung riefen: Chandlers trockene Kommentare, sein bissiger, schlagfertiger Witz, der der Situationskomik der Serie oft die...

Perry nutzte seine Prominenz, um für mehr Hilfe für Alkohol- und Drogenabhängige zu lobbyieren. Seine eigene Villa in Malibu wandelte er in eine Einrichtung für ehemalige Suchtkranke um, in Interviews sprach er viel über seine Bemühungen.Nach Perrys plötzlichem Tod hat die Gerichtsmedizin in Los Angeles eine Obduktion ausgeführt, aber die Todesursache noch nicht bekannt gegeben. Die Behörde teilte laut „People.

Perrys Mutter, sein leiblicher Vater und sein Stiefvater waren am Samstagabend laut „TMZ.com“ am Haus des Schauspielers eingetroffen. In einer Mitteilung äußerte sich die Familie am Sonntag zu dem „tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders“. Auch zahlreiche Fans und Stars bekundeten ihre Bestürzung und Trauer über Perrys plötzlichen Tod, darunter die Schauspielerinnen Shannen Doherty (52) Selma Blair (51) und Mira Sorvino (56). headtopics.com

, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc und Lisa Kudrow – noch einmal zusammen. (Red./APA)

