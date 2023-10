Wochenvorschau: Halloween, Allerheiligen & Parkplatznot

, bleibt es trocken und meist sonnig bei Temperaturen mit bis zu 18 Grad. Am Donnerstag sind Böen bis zu 80 km/h möglich.Das Fest, das seinen Ursprung in keltischen Bräuchen hat, markiert den Vorabend von Allerheiligen und wird hauptsächlich in den USA, Kanada, Irland und Großbritannien, aber auch in vielen anderen Ländern, einschließlich Österreich, gefeiert.

"Die gute Nachricht für Fahrzeuglenker nicht nur in Wien, sondern auch in den Landeshauptstädten sind, dass die generellen Kurzparkzonen-Regelungen am Feiertag nicht gelten. Auf eventuell für Allerheiligen extra verhängte Halte- und Parkverbote und geänderte Zufahrtsregeln sollte man achten", sagt ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.ist am 1. November übrigens nicht gestattet.

Samhain wurde auch als Zeit angesehen, in der die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten verschwamm, was zu den gruseligen Aspekten von Halloween führte.Europas wurde der 1. November als Allerheiligen festgelegt, um aller Heiligen zu gedenken. Der Vorabend dieses Festes, Halloween, behielt einige der ursprünglichen Bräuche bei, während sie mit christlichen Elementen vermischt wurden. headtopics.com

Insgesamt haben Halloween und Allerheiligen eine historische und kulturelle Verbindung, obwohl ihre Bedeutungen und Bräuche unterschiedlich sind. Halloween hat sich zu einem weltweit populären Fest entwickelt, das oft mit Spaß und Grusel verbunden ist, während Allerheiligen ein religiöser Feiertag bleibt, der dem Gedenken an die Heiligen gewidmet ist.

Chemiefreie Unkrautbekämpfung auf Haidershofner FriedhöfenDie Friedhöfe in Haidershofen und Vestenthal sind für Allerheiligen gerüstet. Weiterlesen ⮕

Spaß am Pferd in Neulengbach zu HalloweenPferde und Reiter verwandelten sich in gruselige Gestalten. Weiterlesen ⮕

Horror bei Halloween-Partys:Mehrere Tote: Schießereien in Chicago und TampaIn Chicago feuerte ein Amokläufer auf einer Halloween-Party in die Menge - es gibt mindestens 15 Verletzte. In Tampa eskalierte ein Streit. Der Schusswechsel forderte zumindest zwei Todesopfer. Weiterlesen ⮕

Halloween-Burger mit gegrillter Blutwurst bei Le BurgerDer Halloween-Burger von Le Burger überzeugt mit gegrillter Blutwurst und herbstlichen Zutaten wie Kürbis und Röstzwiebel. Die schaurige Kreation ist nur am 31. Oktober und am 1. November erhältlich. Weiterlesen ⮕

Diese Halloween-Kostüme lehren uns jetzt das GruselnHexen und Vampire waren gestern. 2023 verkleiden wir uns mit viel Augenzwinkern als richtige 'gruselige' Gestallten aus Film und Popkultur. Weiterlesen ⮕

Mindestens 15 Verletzte: Schüsse auf Halloween-Party in ChicagoZumindest zwei Frauen schweben in Lebensgefahr. Tatverdächtiger wurde festgenommen. Weiterlesen ⮕