Wochenendveranstaltungen in Tirol

Kitzbühel im Rennfieber, Maschek in Innsbruck und eine Musicalrevue: Das ist am Wochenende los in Tirol. Mitsingen bei „Der langen Nacht der Musicals“, mitjubeln beim Hahnenkamm-Wochenende oder mitlachen bei Maschek: Am Wochenende ist in Tirol so einiges los. Das Hahnenkamm-Wochenende steht vor der Tür. Damit steht ganz Tirol im Zeichen des Wintersports. Aber auch abseits der Skipiste ist am Wochenende einiges los.

Das Mariatheresia feiert weiter fröhlich seine Neueröffnung, die „Staatskünstler“ kommen nach Telfs und in Lienz und Innsbruck kann bei der „Langen Nacht der Musicals“ fröhlich mitgesungen werden. Mit zahlreichen Bällen und Konzerten. Der großangelegte Maschek – Jahresrückblick 2023 mit zwei Vorstellungen am Freitag und Samstag war eigentlich bereits ausverkauft. Nun gibt es am Freitag noch eine nicht ausverkaufte Zusatzvorstellung um 16 Uhr





