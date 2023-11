„Witscherte“ eröffnete neu in den Wiener Neustädter Kasematten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

erzeit erhält das Lokal im Wiener Neustädter Stadtpark den letzten Schliff - zu Faschingsbeginn, am 11. 11., wird aufgesperrt. Alte Gemäuer, neues Lokal, bekannte Gesichter: Oliver und Claudia Andersch werden in den Kasematten ihr „Witscherte“ am 11. November eröffnen. Dabei setzt sich der Name des Lokals aus dem Vorgängerlokal „Tscherte“ und dem Traditionskaffeehaus „Witetschka“ zusammen, das ebenfalls von Oliver Andersch betrieben wird. Eine „Osteria“ soll es werden, also ein Weinlokal mit einer kleinen Speisekarte.

Natürlich ist im klar: „Die Terrasse und das Ambiente draußen im Stadtpark ist natürlich ein großes Plus, deswegen werden wir ab Frühling unsere Öffnungszeiten auch ausweiten“, so Andersch, der mit seinem „Witetschka“ in den letzten Monaten auch schon für die Kulinarik des Kasematten-Theaters verantwortlich zeichnet. Genaue Öffnungszeiten stehen noch nicht fest, geöffnet wir vor allem mittags und abends sein, ein Frühstück ist nicht geplant. headtopics.com

Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Wir arbeiten seitens der KTM mit dem Team von Oliver Andersch punktuell bei Veranstaltungen seit einem halben Jahr sehr gut zusammen. Deshalb freut es uns, dass er nunmehr das Lokal in den Kasematten fix übernimmt und so das Angebot im Stadtpark und den Kasematten bereichert.“

