Herr Felbermayr, das WIFO und das IHS mussten letzte Woche ihre Konjunkturprognosen deutlich nach unten korrigieren, wie auch die deutschen Wirtschaftsforscher. Der Internationale Währungsfonds rechnet für Österreich heuer mit einem Miniwachstum von 0,1 Prozent, Sie mit einem Minus von 0,8 Prozent. Sind Wirtschaftsprognosen dieser Tage nicht ein bisschen Voodoo?Also Voodoo sind sie sicher nicht.

Sie rechnen damit, dass die Inflation kommendes Jahr auf rund vier Prozent sinkt. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie diese Prognose nach oben korrigieren müssen, angesichts der zahlreichen internationalen Kriegsherde, die jetzt wieder den Öl- und Gaspreis in die Höhe treiben?Auch da haben wir hohe Unsicherheiten. Aber: nicht nur nach oben.

Auf die Energiepreiseexplosion im Vorjahr folgten eine Reihe weiterer unerfreulicher Inflationsentwicklungen. War es im Nachhinein betrachtet ein Fehler, dass die Regierung nicht in die Energiepreise eingegriffen hat, wie das zum Beispiel Spanien gemacht hat?Als Präambel: Der Energiemarkt ist nicht zusammengebrochen. Wir hatten zwar eine Preisexplosion, aber wir hatten keine Sekunde lang ein Blackout. headtopics.com

Waren wir in Österreich zu blauäugig, was unsere Energieversorgung angeht? Letzten Endes sind wir zu einem sehr hohen Maß von Ländern abhängig, die gerade Krieg führen oder gefährlich nahe an einem solchen sind, wie der Nahe Osten.Ja, ex post kann man das so sagen. Bei der Gasversorgung kommt es uns jetzt teuer zu stehen, dass wir die Gasbezugsquellen nicht früher diversifiziert haben.

Heuer wurde noch kein einziger Antrag für eine neue Windkraftanlage gestellt. Können wir uns das leisten?-Prognose. Wir liegen 20 Prozent unter dem Abbaupfad, den sich die Bundesregierung in der Koalitionsvereinbarung vorgegeben hat. Und der Abstand wird von Prognose zu Prognose größer, auch wenn die Emissionen zurückgehen. Warum ist das so? Es ist ein schlechter Cocktail aus verschiedenen Gründen. headtopics.com

