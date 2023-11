Wir machen weiter – jetzt erst recht! Wir müssen verhindern, dass sich dieser Konflikt auf unsere Religionsgemeinschaften und Schulen überträgt. Wir dürfen uns in Österreich und Europa nicht in einen Stellvertreterkonflikt drängen lassen.Ein Rabbiner und ein Imam, die als Freunde vor der Klasse stehen: Allein dieses ungewohnte Bild hat eine starke Wirkung und kann Vorurteile aufbrechen. Für viele Kinder und Jugendliche ist Schlomo der erste Jude, den sie in ihrem Leben sehen.

Wir wollen das Wir-Gefühl hervorheben. Was uns alle verbindet, ist unsere Heimat Wien und Österreich.Ist die Stimmung an manchen Schulen nicht zu aufgeheizt für besonnene Dialoge?Wir müssen uns natürlich bewusst sein: Es ist nicht nur ein Krieg aus der „ZIB 2“. Es betrifft bei einigen sogar die eigene Familie, Angehörige, die ihr Leben verloren haben. Und über Social Media sind alle mit schrecklichen Bildern konfrontiert.Wir verurteilen gemeinsam jede Form von Gewalt, Hass, Feindseligkeit sowie den Missbrauch von Religion für politische Zweck





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nahost-Konflikt in Österreich: Sollten wir den Palästinensern mehr zuhören?Soziologe und Integrationsexperte Kenan Güngör erzählt in dieser Folge, wie die Situation in Gaza in der muslimischen Community wahrgenommen wird. Warum es wichtig wäre, genauer in Schulen und auf...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 28,125 Weiterlesen »

Ab jetzt findet der KV-Konflikt auch in den Betrieben stattAm Montag beginnen Betriebsversammlungen in der Metallindustrie.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 22,68 Weiterlesen »

Ukraine-Konflikt: Keine Fortschritte am SchlachtfeldDer Krieg in der Ukraine ist aufgrund des Nahost-Konflikts aus dem medialen Fokus gerückt. Die Situation am Schlachtfeld hat sich seit Monaten kaum verändert. Die ukrainische Großoffensive ist gescheitert und die Abhängigkeit von westlichen Waffenlieferungen konnte nicht verringert werden. Es gibt keine Perspektive auf Frieden und der Abnützungskrieg wird bei weiteren Waffenlieferungen aus dem Westen fortgesetzt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Von den Emiraten bis zum Iran: Die Hardliner und Vermittler im Nahost-KonfliktDer Angriff der Hamas auf Israel bringt die Staaten der Region in eine schwierige Lage. Einige von ihnen müssen ihre Allianz mit Israel überdenken. Andere setzen den harten Kurs fort. Ein Überblick.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 28,125 Weiterlesen »

Babler soll sich zu Kleingarten-Deals und Nahost-Konflikt äußernÖVP-Generalsekretär Christian Stocker kritisiert SPÖ-Chef Andreas Babler in einem 'Offenen Brief' für die fehlende Aufarbeitung der Kleingarten-Deals in Wien und verlangt zudem endlich klare Worte zum Nahost-Konflikt.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 22,68 Weiterlesen »

Nahost-Konflikt drückt deutsche Verbraucherstimmung auf Sechs-Monats-TiefDer deutsche Handelsverband befürchtet eine dämpfende Wirkung auf diesjährige Weihnachtseinkäufe.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 28,125 Weiterlesen »