„Wir gehen in den Keller lachen“: Heitere Texte im TAM

Anlässlich des Jubiläums „25 Jahre TAM-Keller" luden Prinzipal Ewald Polacek und Ehrenobmann Walter Weber vergangenen Mittwoch zu einer Lesung. Diese wurde in den historischen Kellerräumlichkeiten abgehalten.

Auf Initiative von Walter Weber und drei weiteren Helfern wurde die Instandsetzung des Gebäudes in Angriff genommen. Das langjährige Theatermitglied Weber erzählte den Gästen von der Restaurierung des böhmischen Ziegelgewölbes, welches noch aus dem 17. Jahrhundert stammt. So wurde aus dem Keller nach vielen Mühen ein Schmuckstück, nämlich „Charlys Bar“.Dort verbrachten bereits viele TAM-Angehörige und Besucher gemütliche Stunden.

An diesem Abend unterhielt Walter Weber die Zuhörer mit Texten des Schriftstellers Anton Krutsch, der seinerzeit mit Heinz Conrads zusammenarbeitete. Lustige Erzählungen über Schadenfreude, heiße Liebe, der Verjüngungskur und vieles mehr, waren zu hören. headtopics.com

Ewald Polacek brachte Geschichten von Franz Resl sowie vergnügliche Eigenproduktionen zu Gehör. Mit seinem Gedicht für Walter Weber wurde der gemütliche Abend im historischen TAM-Keller beendet.

