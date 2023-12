Winterprognose: Österreichs Wirtschaft erholt sich langsam

Zu Jahresende soll der Tiefpunkt der aktuellen Rezession durchschritten sein, so die Winterprognose von Wifo und IHS. Im kommenden Jahr geht es wieder bergauf – allerdings langsamer als bisher erwartet. Österreichs Wirtschaft kommt langsam aus dem Krankenhaus, muss das kommende Jahr allerdings weiter in der Reha-Klinik verbringen. Mit diesem Bild könnte man die Winterprognosen von Wifo und IHS zusammenfassen, die am Donnerstagvormittag präsentiert worden sind.

Demnach wird die heimische Volkswirtschaft heuer um 0,8 (Wifo) respektive 0,7 (IHS) Prozent schrumpfen. Allerdings soll der Tiefpunkt der Rezession zum Jahresende 2023 liegen. Ab dann geht es wieder aufwärts, wenngleich auch schwächer als bisher erwartet wurde. Anstatt spürbar über ein Prozent, wie es die Ökonomen noch im Herbst prognostiziert hatten, soll die heimische Volkswirtschaft nun im Jahr 2024 nur mehr um 0,9 (Wifo) bzw. 0,8 (IHS) Prozent zulegen. „2023 endet so schwach, wie es begonnen ha





