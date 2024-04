Windigsteig hat keine Chance mehr auf den Meistertitel

Nach dem Abstieg hat Windigsteig in dieser Saison nichts mehr mit dem Meisterrennen in der 2. Klasse Waldviertel Zentral zu tun. Wohin die Reise für Markus Polly & Co. in Zukunft geht, macht Obmann Gerhard Lamatsch aber vom restlichen Saisonverlauf abhängig. Theoretisch ist noch alles drin, praktisch der Meisterzug für Windigsteig nach zwei Frühjahrsrunden bereits abgefahren. Was will der Absteiger noch erreichen? In der ersten Saison nach dem Abstieg aus der 1.

Klasse befindet sich der USV Windigsteig derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz – knapp unter dem ausgegebenen Saisonziel, den Top Fünf. Auf mittel- und langfristige Sicht möchte man sich in Windigsteig mit guter Nachwuchsarbeit für die Zukunft rüste

