Wind verhindert Rennen in Sölden und Gurgl

Der Wind ließ kein Rennen in Sölden zu. In Gurgl wird der RTL nicht nachgetragen.

Nach Absage in Sölden: Gurgl träumt vom Weltcup-DoppelSölden wehrt sich nicht gegen einen späteren Weltcupstart, hält aber am Opening mit Eventcharakter fest. Sollte dies nicht möglich sein, werde man sich anderweitig orientieren.

Gurgl in der Pole Position für Sölden-NachtragDer abgesagte Riesentorlauf der Herren in Sölden wird wohl quasi „um die Ecke" nachgeholt. Die Premiere des Slaloms in Hochgurgl (18. November) soll demnach zu einem ganzen Wochenende ausgeweitet werden.

Aufregung vor Ski-Rennen in Sölden: Klimaaktivisten blockierten StraßeDie Gletscherstraße, die einzige Zufahrt auf den Rettenbachferner, wurde blockiert. ÖSV-Präsidentin Stadlober half beim Auflösen der Blockade

Schwarz in Sölden voran, Wind sorgt für ProblemeÖSV-Star Marco Schwarz liegt beim Riesentorlauf von Sölden vor Marco Odermatt in Führung. Aber: Ob das Rennen gewertet wird, ist noch offen.

Abbruch! Wind verhindert Schwarz-Sieg in SöldenDer Herren-Riesentorlauf in Sölden wurde nach 47 Läufern wegen starker Wind böen abgebrochen. Bitter: Die Bestzeit von Marco Schwarz zählt nicht.

