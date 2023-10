Wimmer in seine Austria verliebt: 'Riesenkompliment'

Mit dem 1:0-Auswärtssieg gegen Tabellenführer Sturm rückte die Wiener Austria in der Bundesliga-Tabelle auf Platz sieben vor, ist nun punktgleich mit Erzrivale Rapid, hat das obere Playoff in Sichtweite. Entsprechend zufrieden ist Trainer Michael Wimmer"Riesenkompliment an die Jungs. Punkte beim Tabellenführer, der sehr gut drauf ist, sind wichtige Punkte, mit denen man nicht rechnen kann.

Die Mentalität seiner Mannschaft überzeugt den Deutschen:"Wir haben das zu Ende gefightet. Ähnlich wie im Derby zu acht. Wir hätten schlussendlich auch noch höher gewinnen können."Sein Kontrahent auf der Gegenseite, Christian Ilzer, trauerte den Chancen von Sturm in der ersten Hälfte nach."Erste Halbzeit hatten wir sehr gute Möglichkeiten.

