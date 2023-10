Wilma Molnar: Das mysteriöse Dienstmädchen mit telekinetischen Kräften

Google weiß nichts von Wilma Molnar. Diese Erfahrung machte die Ö1-Wissenschaftsjournalistin Irmi Wutscher, als sie den Namen des 14-jährigen Dienstmädchens aus dem Burgenland, dem übersinnliche Kräfte zugeschrieben wurden, in das Suchfeld schrieb.

Wutscher war in einer Biografie über Elisabeth Windisch-Graetz – Tochter von Erzherzog Rudolf und Enkelin des Kaiserpaars Franz Joseph und Elisabeth – auf Molnar gestoßen, weil die Adelige das Mädchen im Jahr 1925 auf ihr Schloss geholt hatte. Gemeinsam mit ihrer Ressortkollegin Anna Masoner und Kerstin Tretina, die die Ö1-Religionsabteilung leitet, begann sie Nachforschungen anzustellen.

Wer war Wilma Molnar? Und ist es glaubwürdig, dass sie tatsächlich telekinetische Kräfte hatte? Immerhin berichteten viele Zeitzeugen, dass Molnar Erdäpfel, Löffel und Messer fliegen ließ. Sogar ein Kind soll sie aus dem Haus in den Stall gezaubert haben.Elisabeth Windisch-Graetz, die aufgrund ihres Eintritts in die Sozialdemokratische Partei auch „rote Erzherzogin" genannt wurde, war allem Übersinnlichen sehr zugetan. Das war in den 1920er Jahren des 20.

Molnar war zu der Zeit bei weitem nicht die einzige, der man übersinnliche Kräfte zuschrieb. Für das Mädchen aus dem Burgenland hat sich längerfristig allerdings niemand interessiert. In der ersten Folge ihres Podcasts nehmen Wutscher, Masoner und Tretina ihre Hörerinnen und Hörer mit auf die Suche nach Anhaltspunkten zu Wilma Molnar. Sie fragen im Güssinger Ortsteil Langzeil nach, wo das Mädchen bei einem Bauern gearbeitet haben soll. Und bekommen erste Antworten. In Archiven finden sie Zeitungsartikel. Die Güssinger Zeitung schrieb am 5.

