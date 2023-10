Wilfersdorfer Kulturverein hat nun zwei Neue im Vorstand

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Die Jahreshauptversammlung des Kultur- und Tourismusvereins Liechtensteinschloss Wilfersdorf war gut besucht (sitzend): Petra Rutschka, Rudi Stur, Horst Obermayer, Irene Hertl, Paul Eldib, (stehend) Leopold Schneider, Beate Bauer, Dagmar Huysza, Josef Tatzber, Richard Hartenbach, Birgit Obermayer, Hans Lamprecht, Josef Kohzina, Hans Huysza, Christine Kohzina, Josef Bold und Gerhard Strasser.

Obmann Horst Obermayer lud zur Jahreshauptversammlung des Kultur- und Tourismusvereins, zum Teil wurde der Vorstand neu besetzt. Die Mitglieder haben im nächsten Jahr wieder einiges vor. Die Jahreshauptversammlung des KTV (Kultur- und Tourismusvereins) Liechtensteinschloss Wilfersdorf war nicht nur gut, sondern auch prominent besucht. Der Vereinsvorstand mit Obmann Horst Obermayer an der Spitze konnte sich über einen voll besetzten Festsaal freuen. Zwei Nachbesetzungen mussten waren im Gremium fällig.

Schriftführerin Petra Rutschka und Kassier-Stellvertreter Paul Eldib sind die Neuen im Vereinsvorstand. Der Vorstand sieht nun wie folgt aus: Obmann Horst Obermayer und Irene Hertl, Schriftführer Petra Rutschka und Dagmar Huysza, zuständig für die Kassa sind Rudi Stur und Pauli Eldib. Als Kassaprüfer wurden Christine Kohzina, Gerhard Strasser und Josef Bold eingesetzt.

Obmann Horst Obermayer hob in seinem Tätigkeitsbericht besonders hervor: „Musik auf dem Fahrrad“, diverse Vernissagen, „Betty Bernstein“, die Teilnahme am Korso in Mistelbach anlässlich des 100-jährigen Jubiläums Niederösterreichs, den „Kultur Herbst“, „Willi und Wilma“ in der Kellerröhre, den „Streichheurigen“, den Besuch im Museumszentrum Mistelbach mit Künstler Robert Michele und das Schlossfestival. headtopics.com

