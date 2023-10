Wildes Fleisch am Ohr – das kannst du dagegen tun

unseren Körper verschönern, doch bei dem oft minimalen Eingriff handelt es sich um eine Verletzung, die neben Entzündungen, Vereiterungen, brennenden oder juckenden Rötungen auch einlänger als normal, versucht der Körper die Wunde mit Gewebe zu verschließen. Weil ihm dies nicht gelingt, wird immer mehr

Besonders ästhetisch sieht das zwar nicht aus, gefährlich ist es aber nicht – zumindest, so lange sich die Entzündung nicht ausbreitet.gestochenen Piercings ist das Risiko für wildes Fleisch höher, weil sie sich weniger gut reinigen lassen als Piercingnadeln. Andererseits schädigt der ausgeübte Druck das Gewebe und macht Wucherungen wahrscheinlicher.

Das Piercing zu drehen, wie es oft empfohlen wurde, damit der Stecker nicht festwächst, verlangsamt die Wundheilung. Ebenso wie zu viel desinfizieren.Ein schlecht sitzender Schmuck kann auch die Ursache des Problems sein. Die Größe und Form sollte auf deine Körperstelle abgestimmt sein, damit deine Haut nicht gereizt wird.Wo du dich piercen lässt kann beeinflussen, ob dein Körper das Schmuckteil abstößt. headtopics.com

Der letzte Schritt, wenn keine Besserung in Sicht ist? Das Piercing entfernen. So kann die Wunde ungestört und vollständig abheilen.

