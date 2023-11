Wifo-Experte zu Lebensmittelpreisen: „Höhepunkt dürfte überschritten sein“

Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diese anzeigen wollen, stimmen sie bitte Piano Software Inc. zu.

HEUTE_AT: Hamann schießt gegen Tuchel und 'unterirdische' BayernTV-Experte Didi Hamann hat den FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel einmal mehr hart kritisiert. Die Bayern spielen laut dem Deutschen 'unterirdisch'.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

TTNACHRİCHTEN: ORF-Regie erteilt Raich vermeintlichen Gesprächs-„Stopp“ und sorgt damit für AufregungWährend Ski-Experte Benjamin Raich live über den Skisport in Zeiten des Klimawandels spricht, heißt es aus der ORF-Regie plötzlich „Stopp“. Was hat es mit dem als „Maulkorb“ interpretierten Vorwurf auf sich?

Herkunft: TTNachrichten | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Nazi-Lager in Kledering dürfte größer gewesen sein als angenommenBevor die Bauarbeiten für die Umfahrungsstraße L2070 los gehen dürfen, waren erst einmal die Archäologen am Zug. Tatsächlich stießen die Historiker auf Funde aus lang vergangenen Tagen, überraschenderweise aber auch aus einer besonders dunklen Zeit.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

VORARLBERG: 'Es muss freiwillig sein': Spitalsmitarbeiter entscheiden, ob sie Abtreibungen durchführenAb Ende November wird es am LKH Bregenz Abtreibungen geben. Spitalsmitarbeiter können selbst entscheiden, ob sie bei Schwangerschaftsabbrüchen mitwirken möchten. Diese Freiwilligkeit betont Thomas Steurer, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Bestatter zu Allerheiligen:„Pietät und Würde muss gegeben sein, egal um welchen Preis“Zu Allerheiligen rücken auch die steiermärkischen Bestattungsbetriebe alljährlich stärker in den Fokus. Die Branche hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, etwa auch in Kapfenberg.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Diätologe: „Macht mans richtig, kann vegane Ernährung gesund sein“Der Umwelt, den Tieren oder dem eigenen Körper zu Liebe reduzieren Menschen immer häufiger ihren Fleischkonsum oder verzichten sogar gänzlich auf tierische Produkte. Die Gastronomie hat auf diesen Trend bereits reagiert, berichtet WKO-Gastro-Sprecher Mario Pulker. Diätologe Johann Grassl erklärt, wann der Verzicht auf Fleisch, Milch, Eier und Co.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »