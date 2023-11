Wieselburg macht die Liga spannend

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie Braustädter fügen Tabellenführer Lilienfeld die zweite Niederlage in Serie zu und bringen sich selbst wieder ins Gespräch um den Titel.

Für den SC Wieselburg war das Duell bei Leader Lilienfeld ein richtungsweisendes Spiel. Bei einer Niederlage wäre der Zug im Kampf um einen möglichen Meistertitel abgefahren gewesen.

Dieser Schachzug brachte in der Defensive zwei Umstellungen mit sich. Zum einen agierte Tobias Saffertmüller als zweiter Innenverteidiger neben Tomas Salata. Zum anderen rückte Philipp Wurzer als rechter Außenverteidiger in die Mannschaft. Vogel zufrieden: „Mein Konzept ist voll aufgegangen. Ein riesengroßes Kompliment an mein Team. Es ist mit dem Druck – verlieren verboten – toll umgegangen. Das macht mich sehr stolz. headtopics.com

Die Erlauftaler fertigten die Gastgeber dank eines Doppelpacks von Goalgetter Gabriel Hinterberger und einem weiteren Treffer von Filip Faletar mit 3:1 ab. Die SCW-Kicker fügten den Lilienfeldern die zweite Niederlage in Serie zu und machten die Meisterschaft damit wieder spannend. Mit dem Erfolg reduzierten die Braustädter den Rückstand auf die Tabellenspitze auf fünf Zähler. Vogel begeistert: „Unsere Taktik, Lilienfeld mit intensivem Pressing von Beginn an nicht ins Spiel kommen zu lassen, ist voll aufgegangen. Ich freue mich, dass wir dieses Schlüsselspiel für uns entscheiden konnten.

Vogel ist gewarnt: „Die Waldviertler haben eine sehr starke Truppe, die in dieser Saison weitgehend vom Verletzungspech verschont geblieben ist. Ich erwarte mir ein ganz heißes Duell und ein weiteres Schlüsselspiel. Wir wollen die Hinrunde mit einem Sieg beenden, um im Frühjahr im Kampf um den Meistertitel weiterhin involviert zu sein.“ headtopics.com

