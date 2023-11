Wiener zieht in Ottakring Messer und geht auf Mann los

Ein besorgter Passanten beobachtete am Montag gegen 13 Uhr, wie sich zwei Männer auf offener Straße heftig stritten. Plötzlich soll einer der beiden ein Messer aus seiner Bauchtasche gezogen haben und mit einer Schwingbewegung versucht haben seinen Kontrahenten zu verletzten.

Die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring konnten den sehr nervösen und bereits von Anfang an sehr unkooperativen Tatverdächtigen, 36-jährigen österreichischen Staatsbürger, vor Ort antreffen. Der 36-Jährige stritt in einer ersten Vernehmung alle Vorwürfe gegen ihn ab. Bei einer Personsdurchsuchung fanden die Polizisten jedoch ein Klappmesser in der Bauchtasche und stellten es sicher.

