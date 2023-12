Wiener Weihnachtsmärkte: Art Advent auf dem Karlsplatz

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie: die Wiener Weihnachtsmärkte und ihre unvermeidlichen Heißgetränke-Ausschankstellen. Wie toll respektive schlimm ist das Angebot abseits der Klassiker Schönbrunn und Spittelberg? Unglaubliche 30 Jahre gibt es den Art Advent auf dem Karlsplatz schon. Der Weihnachtsmarkt besticht vor allem durch das außergewöhnliche Angebot an Handwerkskunst, Ramsch aus China bleibt außen vor.

Der Punsch und die Maroni schmecken auch dem guten Gewissen, denn die Gastronomie ist vollständig bio-zertifiziert. Leuchtende Kinderaugen sind sowieso garantiert, denn im ausgelassenen Teich vor der Kirche bietet der Kinderbereich neben einem Draisinen-Express zum Selberfahren und einem Karussell der Fundgegenstände auch viele Tiere („süüüß!“). Die Strohlandschaft lädt zum Herumtoben oder Angatschen ein, und in zwei Jurten locken Bastelprogramme, Märchenerzähler und Figurentheate





falter_at » / 🏆 10. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Oö: Lkw mit heißem Asphalt bei Verkehrsunfall auf Wiener Straße in Redlham umgestürztREDLHAM (OÖ): Ein Lkw mit einer voll beladener Asphaltmulde ist Donnerstagvormittag, 9. November 2023, bei einem Verkehrsunfall auf der B1 Wiener Straße in Redlham (Bezirk Vöcklabruck) umgestürzt.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Zwei Jahre keine Mietpreisanpassungen im Wiener Gemeindebau'Wir wollen damit beweisen, dass wir in Wien einen anderen Weg gehen, einen anderen Weg als die Bundesregierung', sagt Bürgermeister Ludwig zur ausgesetzten Mieterhöhung.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Frau stirbt nach Behandlung in Wiener KosmetiksalonDie Familie machte ärztliche Versäumnisse für ihren Tod verantwortlich. Die Klinik Donaustadt wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die Frau habe eine autoimmunologische Reaktion bekommen. Man habe keine Chance gehabt, sie zu heilen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Tod nach Behandlung in Wiener Kosmetiksalon: Klinik wehrt sich gegen VorwürfeNach dem Tod einer 28-Jährigen in Folge einer Behandlung in einem Wiener Kosmetiksalon, hat sich die Klinik Donaustadt am Donnerstag gegen Vorwürfe ihrer Familie gewehrt. Die 28-Jährige habe im Spital"eine extrem seltene autoimmunologische Reaktion" bekommen, hieß es am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des Spitals. Man habe keine Chance gehabt, sie zu heilen. Laut ersten Berichten macht die Familie ärztliche Versäumnisse für ihren Tod verantwortlich.

Herkunft: nachrichten_at - 🏆 16. / 51 Weiterlesen »

Beschwerde über Lärm der Feuerwehr in Wiener NeustadtEine Anrainerin hat sich schriftlich über den Lärm der Feuerwehr in Wiener Neustadt beschwert und um Ruhe für ihre Kinder gebeten. Die Feuerwehr reagierte öffentlich auf die Beschwerde.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Was der Wiener Pathologe Sedivy durch 20.000 Obduktionen gelernt hatDer Wiener Pathologe und Autor Roland Sedivy hat über 20.000 Leichen obduziert. Ein Gespräch über entstellte Leichname und grauenerregende Gerüche, Leben und Tod. Von Wolfgang Paterno.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »