Wiener Völkerrechtler Nowak nicht neuer Menschenrechtskommissar des Europarats

Der Wiener Völkerrechtler Nowak gibt sich nach seiner Niederlage gefasst: „Das Leben geht ganz normal weiter.“ Der Wiener Völkerrechtler Manfred Nowak wird nicht neuer Menschenrechtskommissar des Europarats. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates wählte am Mittwochabend den Iren Michael O‘Flaherty im zweiten Wahlgang auf den prestigereichen Posten. Er setzte sich gegen Nowak und die bulgarische Ex-Europaministerin Meglena Kunewa durch und folgt der Bosnierin Dunja Mijatović.

Der frühere Direktor der EU-Grundrechteagentur in Wien, O‘Flaherty, hatte schon in der ersten Runde am Dienstag die meisten Stimmen erhalten. Weil er aber die erforderliche absolute Mehrheit verfehlte, war ein weiterer Wahlgang erforderlich. Beim Wahlgang am Mittwoch reichte die einfache Stimmenmehrheit zur Wahl. Inoffiziellen Informationen zufolge landete Nowak wie schon am Dienstag wieder auf dem dritten und letzten Platz. Nowak zeigte sich in einer ersten Reaktion gegenüber der Nachrichtenagentur APA gefasst. „Das Leben geht ganz normal weiter“, sagte der 73-Jährig





