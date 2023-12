Wiener Verein verbreitet Hamas-Propaganda

Dar al Janub oder auch „Verein für antirassistische und friedenspolitische Initiative“ ist ein Wiener Verein, der online Hamas-Propaganda verbreitet und sogar mit Mitgliedern verschiedener Terrororganisationen in der Vergangenheit Kontakt pflegte. Auch Geld soll geflossen sein bzw. fließen. Das zeigt jetzt ein neuer Bericht der Dokumentationsstelle Politischer Islam.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel finden vielerorts Demonstrationen statt, bei denen bekundet wird, sich mit den Opfern in Gaza zu solidarisieren. Häufig kommt es dabei zu Verharmlosungen der Taten der Hamas. In Österreich ist die Gruppierung Dar al Janub Teil der Protestbewegung. Diese verbreitet online Hamas-Propaganda, Mitglieder pflegten in der Vergangenheit Kontakte zu verschiedenen Terrorgruppen, wie ein Bericht der Dokumentationsstelle politischer Islam zeig





krone_at » / 🏆 12. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Flut an Online-Propaganda und Desinformation im Konflikt zwischen Israel und HamasDie „New York Times“ berichtet über die zunehmende Verbreitung von Falschmeldungen und Desinformation im Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Flut an Propaganda größer ist als je zuvor beobachtet und ein Spiegelbild der geopolitischen Spaltung der Welt darstellt. Der Artikel untersucht die Auswirkungen dieser Falschmeldungen und zeigt drei Muster auf, die in vielen Falschmeldungen zu finden sind.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Wiener gedenken mit Riesen-Plakaten an Hamas-GeiselnSeit Mittwochnachmittag zieren große Plakate eine Wohnhaus-Wand in der Kärntner-Straße. Sie sind den Entführungsopfern aus Israel gewidmet.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Wer ist die Hamas? | Wiener ZeitungDie Terrororganisation ist seit 16 Jahren an der Macht im Gazastreifen. Sie haben eine eigene Polizei, sie erheben Steuern, sie unterstützen Bedürftige.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Nach Erdbeben: Verein organisiert Hilfe für NepalEin schweres Erdbeben erschütterte Nepal. Bei der Lichtquelle in Wildendürnbach wird am Sonntag für die Erdbebenopfer gesammelt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Rote Karte! Schulzentrum Ybbs kickt Verein vom PlatzDas neue Schulzentrum in Ybbs sorgt schon vor dem Bau für Diskussionen. Die Stadt zieht als Ort den Fußballplatz in Betracht, der Verein wehrt sich.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

„Der Verein steht immer an erster Stelle“Der neue SK Eggenburg-Trainer Jürgen Fangmeyer über sein Engagement, seine Vorstellungen, die Einstellung der Mannschaft und das Saisonziel, das „Klassenerhalt“ lautet.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »