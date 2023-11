Wiener Teenies mit Drogen erwischt, dann laufen sie weg

Am Montag sorgte ein Polizeieinsatz am Heumarkt für Aufsehen: Vor der Großen Ungarbrücke im 3. Wiener Bezirk stellten mehrere Streifenbeamte nämlich zwei Jugendliche (15 & 17) vor einem Eingang in den Stadtpark. Die beiden Teenager standen im Verdacht, für den Eigenkonsum Suchtgift bei sich gehabt zu haben.

Bei dem 15-jährigen Syrer sowie dem 17-jährigen iranischen Staatsbürger landeten die Polizisten kurz nach der Anhaltung einen Volltreffer: Bei den Minderjährigen wurden Cannabis, Kokain sowie zwei bislang undefinierte Substanzen in Pulverform sichergestellt. Beamte der Polizeiinspektion Wien-Mitte nahmen die Teenies vorläufig fest.

