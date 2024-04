Wiener Schanigarten-Saison eröffnet

Wenn die Temperaturen steigen, freuen sich viele Wiener darauf, endlich wieder in den Gastgärten der Lokale sitzen zu können. Die Schanigarten-Saison wurde nun von Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und Wirtschaftskammer Wien-Chef Walter Ruck im Café Engländer am Wiener Praterstern feierlich eingeläutet."Es ist wie jedes Jahr ein erfreuliches Ereignis, dem wir heute beiwohnen.

Unsere Kaffeehausbetriebe tragen mit ihren Schanigärten die Wiener Gemütlichkeit nach außen und prägen das Stadtbild auf einzigartige Weise", so Bürgermeister Ludwig.Die Wiener Gast- und Kaffeehauskultur sei in ganz Österreich, Europa und weit darüber hinaus bekannt und geschätzt, die Schanigärten würden entscheidend zu dieser speziellen Gastlichkeit beitragen, so Ludwig. Eine tatsächliche"Eröffnung" der Schanigärten erübrigt sich heuer aber eigentlich. Denn vergangenes Jahr wurde die einstige Sonderregelung der"Winter-Schanigärten" zur fixen Lösun

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wiener Traditionseissalon Tichy eröffnet die neue Saison mit großem AndrangAm Freitag eröffnete der Wiener Traditionseissalon Tichy die neue Saison. Hunderte Eis-Fans standen noch am späten Abend in der Warteschlange. Es war nicht anderes zu erwarten – so wie jedes Jahr kam es zu einem riesigen Andrang vor dem Eissalon Tichy.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Ein Heimkehrer serviert dem Publikum Milch & HonigChristoph Zimper geht als Intendant des Festivals in Wiener Neustadt in die zweite Saison.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Ketamin: Die Partydroge, die in der Wiener Clubszene boomtIn der Wiener Club- und Partyszene boomt die Partydroge Ketamin. Das bestätigt auch die Polizei. Doch was macht das ursprüngliche Medikament so beliebt – und wie gefährlich ist es? profil sprach mit Konsument:innen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Wiener Geschichte: Die kleinen Häusln, die nicht wurscht sindOb Würstelstand, Trafik, öffentliche Toilette oder Wartehalle: Die Kleinbauten um uns herum werden oft nicht beachtet, erzählen aber viel über die Entwicklung des Lebens in der Großstadt.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Die Wiener SPÖ forciert die IntegrationWiens Bürgermeister Michael Ludwig setzt auf „fordern und fördern“. Asylberechtigte müssen nun ein verpflichtendes Integrations-College besuchen. Wer das ignoriert, dem drohen Konsequenzen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Doris Bures führt die Wiener SPÖ in die NationalratswahlGewerkschafterin Teiber und Bildungsdirektor Himmer werden als Neueinsteiger auf Platz zwei und drei kandidieren.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »