Wiener Polizei verhindert Auto-Anschlag mit Deo-Bombe

Sie wollten es krachen lassen, doch zum Glück kam ihnen die Polizei dazwischen. Beamten des Stadtpolizeikommados Favoriten waren am Dienstagabend, 19 Uhr, im Zuge ihres Streifendienstes auf fünf Jugendliche aufmerksam geworden, die sich verdächtig verhielten.

Die Jugendlichen wurden im Beisein der Eltern zu dem Vorfall befragt und anschließend in deren Obhut übergeben. Es ergehen mehrere Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pyrotechnikgesetz.Die Exekutive hat bereits im Vorfeld zu Halloween wiederholt vor dem Gebrauch nicht zugelassener Böller sowie unsachgemäßer Verwendung von Feuerwerk gewarnt.

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween-Nacht aufDie Wiener Polizei wird für die bevorstehende Halloween-Nacht mit zusätzlichen zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz sein. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage. Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween aufDie Exekutive warnt potenzielle Krawallmacher und will konsequent vorgehen - auch bei „vermeintlich harmlosen Streichen“. Auch Feuerwehr und Notruf rüsten sich für die Nacht Weiterlesen ⮕

Polizei löst kleine illegale Palästina-Kundgebung in Wiener City aufPersonell wegen Halloween gut gewappnete Exekutive schritt bei Demo am Stephansplatz konsequent ein. Weiterlesen ⮕

Heute vor 90 Jahren: Tränengas-Anschlag an der Technischen Universität WienNationalsozialistische Hochschülerkreise planten weitere Störungen. Weiterlesen ⮕

Brandanschlag auf jüdischen Teil des Wiener ZentralfriedhofsAuch Hakenkreuz-Schmierereien wurden hinterlassen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, geht mittlerweile von Brandstiftung aus. Die Politik reagiert entsetzt. Weiterlesen ⮕

Offenbar Brandanschlag auf jüdischen Teil des Wiener ZentralfriedhofsDer Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien berichtet, dass die jüdische Zeremonienhalle am Wiener Zentralfriedhof ausgebrannt sei. Auch Hakenkreuze seien gesprayt worden. Weiterlesen ⮕