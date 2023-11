Wiener Neustädter SPÖ schlägt Alarm beim Thema Wohnen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

om Land brauche es Wohnbauförderung, in der Stadt müsse man auch über die Zukunft der Gemeindewohnungen reden. Angesichts der Preissteigerungen der vergangenen Monate warnt die SPÖ vor dramatischen Zuständen beim Wohnen in Stadt und Bezirk. „Das Wohnen ist ein Grundbedürfnis, wir sehen aber, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich Wohnen und Essen nicht mehr leisten können“, sagt Bezirksparteichefin Petra Tanzler.

Private Mieten im Bezirk seien schon von 2021 auf 2022 um sechs Prozent gestiegen, „jetzt müssen sich viele Menschen bald wieder entscheiden, ob sie die Miete oder die Heizung zahlen“, warnt Tanzler. Gemeinsam mit Vizebürgermeister Rainer Spenger fordert sie mehrere Maßnahmen – unter anderem einen Mietpreisdeckel und eine Wiederaufnahme der Wohnbauförderung des Landes für Neubauten. headtopics.com

In der Stadt müsse man über die Zukunft der Gemeindewohnungen sprechen, so Spenger: Von 2.000 stünden 300 leer: „Wenn man die nicht sanieren kann, muss man auch über Neubau nachdenken.“ Er erneuert seine Forderung nach „500-Euro-Wohnungen“: „Laut Genossenschaften sind 500 Euro inklusive Betriebskosten für 70 m² realistisch, wenn es Förderungen gibt und die Gemeinde den Grund im Baurecht zur Verfügung stellt.

