Wiener Feuerwehrmann entgeht Entlassung trotz Alkoholverstoß

Punkto Alkohol im Dienst gilt bei der Wiener Feuerwehr eine Null-Toleranz-Politik. Das wusste der Brandmeister, trotzdem nahm er ein paar Schluck eines hochprozentigen Getränks zu sich. Mehr noch: Als seine damalige Lebensgefährtin ihn auf der Feuerwache besuchte, wurde er, alkoholisiert, wie er war, ihr gegenüber „handgreiflich“. Für diese schweren Dienstpflichtverletzungen drohte dem Feuerwehrmann die Entlassung.

Doch fünf Jahre danach sieht die Sache ganz anders aus: Eine stattdessen verhängte bloße Geldstrafe sei zu streng ausgefallen, sagt jetzt der Verwaltungsgerichtshof (VwGH)

:

NOEN_ONLİNE: Seltenes Phänomen: Polarlichter im Bezirk Wiener Neustadt zu sehenPolarlichter brachten am Sonntagabend auch viele Menschen im Bezirk Wiener Neustadt zum Staunen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

HEUTE_AT: 'Vorbildlich': Türkei-Botschaft ehrt aufrichtige WienerDie türkischen Botschaft in Wien begrüßte die beiden ehrlichen Männer, die nach einem Geldregen auf offener Straße mit Zivilcourage glänzten.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Wiener Polizei hebelt illegale Spielothek ausIn Wien-Brigittenau kam es am Sonntag zu einem Riesen-Einsatz mehrerer Polizeiteams. Dort soll es zu unerlaubtem Glücksspiel gekommen sein.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Überfall auf Wiener Supermarkt – Trio fesselt SecurityIn der Donaustadt kam es Sonntagnacht zu einem versuchten Raub auf einen Supermarkt. Drei Maskierte fesselten einen Security an einen Sessel.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: Einbrechertrio in Wiener Supermarkt fesselte SecurityDie Polizei sucht nach drei Männern, die am Samstagabend in einen Supermarkt am Bieberhaufenweg eingebrochen sind. Einer der Männer soll mit einem Hammer bewaffnet gewesen sein.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

KURIERAT: Einbrechertrio in Wiener Supermarkt fesselte Security: Keine BeuteDer Tresor ließ sich nicht öffnen. Der gefesselte Sicherheitsmitarbeiter blieb unverletzt.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »