Wien wird Demokratiehauptstadt Europas

Wer hätte das gedacht: dass Wien einmal Demokratiehauptstadt Europas oder all seine Projekte einem Klimacheck unterziehen wird? Das Jahr birgt Potenzial für Überraschungen. Doch nicht alles ist ein Grund zur Freude. Manches ist vorhersehbar. Wien wird vermutlich wieder lebenswerteste Stadt der Welt oder zumindest auf Platz zwei oder drei in dem Ranking landen. Anderes birgt Überraschungen, seien es neue Stadtgebiete oder alteingesessenes Inventar, das endlich ausgemustert wird. Eine Auswahl.

Im Jahr 2024 wird Wien einen Status erreichen, den die meisten Wienerinnen und Wienern der Stadt(politik) nicht zugetraut hätten: Wien wird zur amtierendenEuropas. Gewählt wurde die Bundeshauptstadt von europäischen Experten und europäischen Bürgern, Wien folgt hier auf Barcelona. Im Spätherbst 2024 beginnt Wiens „Demokratiejahr“, in dem der Fokus auf demokratiestärkenden Veranstaltungen, Initiativen und Projekten lieg





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neues Jahr, neuer Preis: Seniorenheime der Stadt Wien stellen Tarifsystem umDer Betreiber der städtischen Pensionistenhäuser geht vom Prinzip ab, dass gleiche Leistung in jedem Haus gleich viel kostet. Für manche Bewohner könnte das richtig teuer werden.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Gefahr durch herabstürzende Gesimsstücke in WienEine junge Frau stirbt in der Praterstraße durch das Herabstürzen eines Gesimsstückes. Ein Baufachmann warnt vor weiteren gefährlichen Häusern in Wien und diskutiert die Problematik für Fußgänger.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Managerinnen in Wien werden eingespart oder durch Männer ersetztSigrid Oblaks Geschäftsführungsposition wird nicht mehr ausgeschrieben. Das ist nur einer von mehreren Fällen bei Unternehmungen der Stadt Wien, in denen Managerinnen eingespart oder durch Männer ersetzt wurden.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Mehr im Geldbörserl: Diese steuerlichen Vorteile gibt es im kommenden JahrSteuerlich kommen 2024 Änderungen bei den ersten vier Tarifstufen, gespeist aus dem variablen Drittel der Abschaffung der Kalten Progression. Überstunden werden ebenfalls steuerlich entlastet und auch die Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit tritt in Kraft.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Johanna Mikl-Leitner spricht über das schwierige Jahr 2023 und die Herausforderungen für 2024Die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) spricht in einem Interview über das schwierige Jahr 2023, die Zusammenarbeit mit der FPÖ und die zu erwartenden Herausforderungen für das Wahljahr 2024. Sie skizziert auch ihre Pläne für den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz ab Jänner und erklärt, warum ihr härtere Strafen für Klimakleber wichtig sind.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Gute Nachrichten für das Jahr 2023Gegen Ende des Jahres neigt der Autor zum Optimismus und berichtet über gute Nachrichten für das Jahr 2023.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »