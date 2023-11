Wien Modern: Musik, der man gern nachgeht

Da behaupte noch einmal jemand, die Neue Musik würde ihr Publikum nicht abholen wollen! Wer am Dienstag um 18 Uhr den schon nächtlich schummrigen Wiener Stadtpark betrat, musste mit merkwürdigen Begegnungen rechnen.

Da flanierten nämlich vereinzelt uniformierte Mitglieder verschiedener Musikkapellen herum, bliesen tonlos Luft in Horn, Trompete oder Saxofon, ließen Ventil- und Klappengeräusche hören. Flugs fühlte man sich in ein musikalisch-rituelles Geschehen hineingezogen. Parkbesucher verwandelten sich in Zuhörer und folgten den präludierenden Gestalten, die sich an drei verabredeten Stellen zu prickelnden, brodelnden Klangereignissen zusammenfanden.

