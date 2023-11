Wien:Klimaticket wird ab 27. November digital

Um dieses zu erhalten, installiert man die App von ÖBB, Westbahn oder Wiener Linien auf dem Smartphone und ruft dort das Klimaticket ab. Danach Daten wie Kartennummer und Geburtsdatum eingegeben und schon erscheint das Klimaticket in der App und kann bei jeder Fahrt statt der herkömmlichen Karte hergezeigt werden. Weitere kompatible Apps anderer österreichischen Verkehrsverbünde sollen laufend dazukommen.

:

NOEN_ONLİNE: Klimaticket wird ab 27. November digitalAktuell 262.000 Nutzer und Nutzerinnen des Klimatickets können österreichweit alle Öffis nutzen. Nun bekommen diese einen per Umfrage geäußerten Wunsch erfüllt: Ab 27. November gibt es das Ticket auch digital.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Klimaticket erhält endlich lang gewünschte Funktion25 Monate nach dem Start kann das Klimaticket nun auch digital angezeigt werden. Das Herzeigen der Karte entfällt also.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

KURIERAT: Das Klimaticket wird digital: Welche Apps kompatibel sindAb Ende November kann österreichweit bei jeder Fahrt statt der herkömmlichen Karte das digitale Klimaticket in der App hergezeigt werden.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Ab 1. November:Winterreifenpflicht tritt wieder in KraftMit 1. November gilt in Österreich für Autofahrer wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Bei Nichteinhaltung droht eine Strafe von bis zu 5.000 Euro.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

KURIERAT: Wien: 17.000 Strafen für falsch abgestellte Leih-E-ScooterVon Mitte Mai bis Ende September wurden 17.000 Strafen ausgestellt. 90 Prozent wurden bereits von den Betreibern beglichen.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: 17.000 Strafen für falsch abgestellte Leih-E-Scooter in Wien verhängtSeit 19. Mai werden in Wien Strafen für widerrechtlich abgestellte Leih-E-Scooter verhängt. Das Weiterverrechnen an die Kunden dürfte für die Betreiber nicht so einfach sein.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »