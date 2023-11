Wien ist Chinas „Trendy Destination“ des Jahres

In voller Stärke wieder zurück sind die chinesischen Touristen in Wien noch nicht, die vor der Pandemie immerhin die zweitstärkste Touristengruppe aus dem Fernmarkt ausmachte. Das könnte sich nun wieder ändern. Denn die Trip.com-Gruppe, Chinas größtes Online-Reiseportal, hat Wien am Donnerstag mit dem Award „Trendy Destination of the Year“ ausgezeichnet, wie Wien Tourismus verkündete.

Der weltweit führende Online-Reiseanbieter hat die „Best Tourist Destination“-Awards in sechs Kategorien vergeben. Wien konnte als einziges europäisches Reiseziel den Award in der Kategorie „Trendy Destination 2023“ für sich gewinnen.

Für Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, ist die Auszeichnung Wiens „für den gesamten Tourismusstandort Österreich ein wichtiges Signal zur richtigen Zeit. Chinesische Gäste können seit Anfang des Jahres wieder uneingeschränkt reisen, der internationale Wettbewerb ist stark umkämpft. headtopics.com

Chinas Ex-Regierungschef Li Keqiang wird eingeäschertChinas ehemalige Nummer Zwei war am 27. Oktober 68-jährig an den Folgen eines Herzinfarktesgestorben. Die Anteilnahme der Bevölkerung an seinem Tod war vielerorts groß. Weiterlesen ⮕

Demonstrationen und Anti-Israel-Gegendemonstrationen in WienSeit dem Angriff auf Israel finden in der Wiener Innenstadt Demonstrationen und Anti-Israel-Gegendemonstrationen statt. Sollten sie untersagt werden? Weiterlesen ⮕

In Wien:Mann womöglich zu Unrecht zu elfjähriger Haft verurteiltIn der Bundeshauptstadt dürfte es zu einem schweren Justizfehler gekommen sein. Ein Mann wurde wohl zu Unrecht zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Weiterlesen ⮕

Illusionen und eine Zeitreise: Spannender Tag in WienViele spannende Stationen standen am Programm. Weiterlesen ⮕

Streit zwischen zwei Männern in Wien auf offener Straße eskaliertAus seiner Bauchtasche soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und damit versucht haben, seinen Kontrahenten zu verletzen. Weiterlesen ⮕

25-Jähriger wurde Opfer einer Messer-Attacke in Wien-FavoritenVier Männer griffen ihr Opfer am Montagabend auf einer Parkbank an und fügten ihm am Arm Schnittverletzungen zu. Weiterlesen ⮕