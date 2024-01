Wien Energie treibt Ausbau erneuerbarer Energien voran

Wien Energie hat den Ausbau der erneuerbaren Energien im Jahr 2023 stark forciert. Es wurden rund 60 Photovoltaikanlagen, davon rund 50 direkt in Wien, umgesetzt. Zusätzlich hat Wien Energie ein neues Wasserkraftwerk erworben und ein weiteres befindet sich im Bau. Auch im Bereich der Windkraft wurden Bestandskraftwerke weiterentwickelt und die Planungen dreier Windparks vorangetrieben. Insgesamt können mit allen erneuerbaren Stromanlagen der Wien Energie bis zu 730.

000 Wiener Haushalte jährlich mit grünem Strom versorgt werden. Bis 2030 strebt Wien Energie eine Gesamtleistung von 1.000 Megawatt grünen Strom für Wien an und investiert dafür bis 2028 insgesamt 740 Millionen Euro in den Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung





