Wien: Ausgedehnter Fassadenbrand durch brennende Müllbehälter an Mehrfamilienhaus in Ottakring

WIEN, 16. BEZIRK: Ein ausgedehnter Fassadenbrand eines Mehrparteienwohnhauses in Wien – Ottakring wurde in der Nacht auf den 29. Oktober 2023 von Feuerwehrleuten mit zwei Löschleitungen bekämpft. Etliche Wohnungen mussten kontrolliert werden, da Flammen einige Fenster beschädigt hatten und Rauch in die Wohnungen eingedrungen war.

In der Nacht auf Sonntag standen ab 01.10 Uhr mehrere Abfallbehälter, die im Hausdurchgang abgestellt waren in Flammen. Hausbewohner*innen wurden auf den Brand aufmerksam und alarmieren die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien hatte der Brand bereits auf die Fassade übergegriffen. An beiden Seiten des Hausdurchgangen breiteten sich die Flammen und heißer Rauch aus.

Die Flammen schlugen bis auf Höhe des 2. Obergeschoßes. Durch die Hitze des Feuers waren die Fenster über den Hausdurchgang im 1. und 2. Stock geborsten bzw. gesprungen. Sofort wurden zwei Löschleitungen, eine straßenseitig, die andere im Innenhof vorgenommen, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Zeitgleich kontrollierten Atemschutztrupps das Sitegenhaus und die angrenzenden Wohnungen. headtopics.com

Durch die gesetzten Maßnahmen konnte der Brand rasch gelöscht werden. Ins Freie gebrachte Personen wurden an die Berufsrettung Wien zur Betreuung übergeben. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen, verletzt wurde niemand. 27 Kräfte standen mit sechs Fahrzeugen bis 02.40 Uhr im Einsatz.

